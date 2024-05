Sara Barbieri incinta, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona: età, lavoro, apparizioni televisive, la relazione con Salmo

Sara Barbieri, fidanzata dell'ex “re dei paparazzi” Fabrizio Corona, è incinta. La notizia è stata data direttamente da Corona, il quale ha espresso la sua felicità per questa novità, che arriva nell'anno del suo cinquantesimo compleanno. «L'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro», ha dichiarato Corona al settimanale Chi. Nonostante la sua relazione con l'ex paparazzo duri ormai da tre anni, Barbieri ha mantenuto sempre un basso profilo e non ha mai rilasciato interviste. La sua discrezione si contrappone alla figura pubblica di Corona, noto per la sua vita sotto i riflettori e le sue frequenti apparizioni mediatiche. Vediamo insieme chi è Sara Barbieri.