Festival di Cannes, le pagelle di Leggo. Pierfrancesco Favino promosso (8), Meryl Streep strepitosa in bianco (10), troppo divismo per Cate Blanchett (4)

Festival del cinema di Cannes 2024, le pagelle: strepitosa in bianco Meryl Streep (10), promosso Pierfrancesco Favino (8), troppo divismo per Cate Blanchett (4) e molto, molto altro, tra promossi a pieni voti e bocciati nella classifica semiseria di Leggo.

Sì, anche quest’anno Leggo vuole fare i conti in tasca al Festival di Cannes per capire cosa ha funzionato e cosa no. In tono semi-serio, certo, ma non meno vero. Il primo fattore riguarda lo sciopero degli attori che hanno disertato la Mostra di Venezia: alcuni film si sono trasferiti sulla Croisette e il numero di star ci ha guadagnato. È vero che se le sale si riempiono, a prescindere dalla nazionalità, vinciamo tutti, ma questa competizione non scritta tra la realtà italiana e quella francese sa un po’ di tifo calcistico e quest’edizione ha riportato un pareggio.