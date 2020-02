San Valentino, l'università apre le porte a tutte le coppie: tre giorni di visita alla Reggia di Portici per innamorati etero e omosex

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 22:26

Lui e lei. Ma anche lui e lui e lei e lei. Insomma, unper tutte coppie di innamorati. Ilfesteggia la ricorrenza del 14 febbraio offrendo a tutti i "folgorati da Cupido" un biglietto solo da pagare in cambio di due ingressi alla Reggia di Portici, monumentale edificio di epoca borbonica dove si possono visitare sia il Piano Nobile che l'eccezionale Orto Botanico insieme ai museo che raccoglie i reperti (in gran parte inediti) ritrovati durante i ritrovamenti agli Scavi di Ercolano.L'inedita iniziativa, specie per la più antica università europea, sarà valida nei giorni, è stata chiamata "2 cuori e 1 museo": sarà valida nei giorni 14, 15 e 16 febbraio I biglietti speciali per tutte le coppie si possono acquistare su shop.visitarecentromusa.it/it/ticket/biglietti