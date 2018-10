Con il kitesurf contro un palo della luce. Giovane di 33 anni in coma farmacologico

Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grave incidente in zona Sentina a San Benedetto del Tronto. Un giovane di 35 anni stava effettuandouno sport velico consistente nel farsi trainare da un aquilone che usa il vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una barra collegata al kite da sottili cavi quando ha causa del cambiamento di direzione del vento ha perso quota ed è andato a sbattere contro un palo della luce. Sul poSto è giunta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso dell'ospedale. E' in coma farmacologico.