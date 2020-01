Samira, a Chi l'ha Visto la frase della figlia al papà: «Perché hai dato una botta in testa alla mamma?»

Samira el Attar

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 22:32

Il marito dsi trova ancora inLa conferma ufficiale arriva in diretta amentre la mamma della donna rivela che la nipotina le avrebbe raccontato di aver chiesto al papà il motivo della. «Papà, perché hai colpito la mamma e lei è caduta?», avrebbe detto la bambina. Una frase raccontata alla nonna prima che il papà sparisse.ha fatto perdere le sue tracce una settimana fa. Un'ammissione di colpevolezza per i familiari della donna scomparsa da oltre due mesi in provincia diLa trasmissione ripercorre la vicenda e mostra le presunte immagini dell'uomo in bicicletta. E mentre in molti si chiedono come possa essere fuggito all'estero, si scopre che nel suo Paese originario,, aveva un'altra famiglia e altri tre figli.«Il sentire comune non sempre si coniuga con la legge. Le indagini sono andate avanti con un soggetto a piede libero. Avrebbero dovuto sussistere indizi gravi, cosa che sino al 31 dicembre non c'è stata», ha spiegato ai microfoni del Tg3 il procuratore di Rovigo. Mohammed si trova ancora a Barcellona, ma il suo obiettivo potrebbe essere proprio il suo Paese.La mattina del 21 ottobre scorso, Samira El Attar, di origine marocchina, accompagnò la sua bambina di quattro anni all'asilo e poi fece visita ad una vicina. Da quel momento si son perse le sue tracce. Nel corso delle indagini, i sospetti sono ricaduti sul marito, il quarantunenneL'uomo ha anche ritrovato e segnalato ai carabinieri alcuni oggetti appartenenti alla moglie, cercando di dare una mano per sviare i sospetti. Ha sempre professato la sua innocenza, ma il fatto che sia scomparso anche lui non aiuta la sua delicata posizione. I parenti della donna hanno fatto sapere che Barbri è uscito la mattina del 1 gennaio in bicicletta, dicendo di dover fare delle commissioni, ma non è più rientrato a casa.