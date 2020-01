Samira, scomparsa da oltre due mesi: ora anche il marito indagato è sparito

Giovedì 2 Gennaio 2020, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si infittisce ilintorno alladiEl Attar,quarantatrenne svanita da oltre due mesi in provincia di Padova. Dalla mattina del 1 gennaio, infatti, è sparito senza lasciar traccia pure il, Mohammed Barbri. La sua scomparsa arriva due settimane dopo il suo inserimento nel registro degli indagati Samira, con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Sebbene Barbri abbia dichiarato a più riprese di essere innocente, facendo anche numerosi appelli in televisione per ritrovare la moglie, la sua scomparsa improvvisa aggrava isu di lui.Sono trascorsi ormai 74 giorni dalla scomparsa dia Stanghella (Padova). La mattina del 21 ottobre scorso, Samira El Attar, di origine marocchina, accompagnò la sua bambina di quattro anni all'asilo e poi fece visita ad una vicina. Da quel momento si son perse le sue tracce. Nel corso delle indagini, i sospetti sono ricaduti sul marito, il quarantunenne Mohammed Barbri. L'uomo ha anche ritrovato e segnalato ai carabinieri alcuni oggetti appartenenti alla moglie, cercando di dare una mano per sviare i. Ha sempre professato la sua, ma il fatto che sia scomparso anche lui non aiuta la sua delicata posizione. I parenti della donna hanno fatto sapere che Barbri è uscito la mattina del 1 gennaio in bicicletta, dicendo di dover fare delle commissioni, ma non è più rientrato a casa. Dove sia andato e per quali motivi resta ancora un