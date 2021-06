Saman Abbas, il fratello potrebbe aver rivelato dove si trova il corpo: ricerche nell'azienda agricola

Il fratello di Saman saprebbe dove si trova il corpo della sorella. Dopo aver esplicitamente accusato lo zio per la morte della 18enne pakistana, il fratello minore di Saman Abbas potrebbe essere a conoscenza del luogo in cui si trova il cadavere della ragazza e lo avrebbe già detto ai Carabinieri nel corso dell'udienza per l'incidente probatorio.

Fino a pochi giorni fa, riporta la Gazzetta di Reggio, fa sembrava che il ragazzo avesse detto fin dal principio della sua collaborazione di non sapere dove potesse essere il luogo della sepoltura. Ora invece sembra che abbia fornito maggiorni informazioni, rivelando il luogo di sepoltura della 18enne e dando dettagli importanti per la difesa di altri familiari. Le ricerche si concentrano ora ancor di più nell'azienda agricola dove gli Abbas prestavano servizio e vivevano.

I Carabinieri hanno intensificato l'attività di ricerca con perforazioni e carotaggi che proseguiranno per tutta la settimana. Mentre continuano le ricerche per lo zio di Saman, Danish Hasnain, 31 anni, fratello più giovane del padre Shabbar Abbas, 45 anni, che con la madre Nazia Shaheen, 48 anni, è fuggito in Pakistan.

