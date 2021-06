Saman, il padre minacciò la famiglia del fidanzato: «Se tuo figlio non lascia mia figlia sterminiamo tutta la famiglia»

Il padre di Saman Abbas avrebbe minacciato i genitori del ragazzo della figlia. A Chi l'ha visto è emerso un nuovo dettaglio che riguarda il 21enne pachistano di cui la ragazza, scomparsa ormai da settimane, si sarebbe innamorato. Il padre di Saman, insieme ad altri uomini, si sarebbe presentato a casa dei genitori del ragazzo minacciandoli dicendo: «Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia».

Ovviamente i genitori del 21enne hanno denunciato l'accaduto ma l'evento scosse molto i due ragazzi. Come mostra la trasmissione, poco dopo quell'episodio Saman avrebbe scritto al fidanzato: «Ma perché Dio ha deciso che la mia vita deve essere così? Non so cosa fare, mi scoppia il cervello», lui ha poi risposto: «Tu lo sai quanto può essere pericoloso qui per te. Amore, vai dai carabinieri ora». «Sì, l'ho pensato», è stata la risposta della ragazza, poco prima di sparire nel nulla.

I ragazzi stavano pianificando il loro futuro insieme, pensavano a una fuga. Lei voleva prendere i suoi documenti che stavano a casa della famiglia proprio per fuggire da loro e proseguire la sua vita lontano da quelle angherie e minacce.

