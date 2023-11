Trieste. Saltano sul tetto di una Jaguar d'epoca parcheggiata e si filmano: 8 minorenni nei guai. Danni per migliaia di euro

di E.B.

Saltano sul tetto di una Jaguar d'epoca parcheggiata e si filmano: 8 minorenni nei guai a Trieste. Danni per migliaia di euro. I carabinieri della Stazione di Villa Opicina, in seguito a una rapida indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, hanno identificato e denunciato otto giovani sospettati di aver danneggiato, la sera del 12 ottobre scorso, un’auto d’epoca parcheggiata in centro ad Opicina. I giovani, chi in piedi, chi saltando sul cofano e sul tetto di una Jaguar d’epoca parcheggiata nella pubblica via, sono stati ripresi mentre giravano una sorta di video amatoriale.

Migliaia di euro di danni

Tale comportamento aveva causato danni alla carrozzeria per migliaia di euro. Le immediate indagini condotte dai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia del proprietario della macchina, hanno portato all’identificazione degli indagati, tutti minorenni di origine straniera, che dovranno ora rispondere di fronte all’Autorità Giudiziaria di danneggiamento aggravato in concorso.

