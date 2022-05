Scoppia un incendio nel convento: paura per i profughi ucraini

Per i profughi ucraini non c'è pace. Dopo i bombardamenti e le atroci sofferenze subite nella loto terra a causa dell'invasione russa, ecco un'altra sciagura vissuta in Italia. Un incendio è scoppiato, forse per un incidente domestico, nel convento di San Francesco, a Sarno in provincia di Salerno, dove sono ospitati una ventina di profughi dall'Ucraina, soprattutto ragazzi.

Il sindaco del comune del Salernitano, Giuseppe Canfora, conferma che non ci sono feriti ma danni rilevanti. «L'incendio ha colpito un paio di stanze della parte conventuale - ha spiegato il primo cittadino di Sarno - lì dove erano ospitati circa 20 profughi, soprattutto bimbi. La cosa importante è che non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno spento tutto e la Protezione civile sta provvedendo ad assicurare l'ospitalità ai profughi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 21:32

