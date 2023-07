Saldi al via, caccia allo sconto in tutta Italia: attesa una spesa di 149 euro a famiglia

di Lorena Loiacono

A caccia dell’occasione giusta. Partono domani i saldi estivi, tanto attesi per risparmiare in tempi di rincari. Ogni famiglia spenderà in media 149 euro. La data di inizio è uguale per tutte le regioni, è stata scelta dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome a marzo scorso. Le promozioni dureranno in media 6 settimane: nel Lazio si andrà avanti fino al 16 agosto mentre in Lombardia fino al 30 agosto. Quest’anno, inoltre, è stato stabilito di procedere con nuove regole per tutelare l’interesse dei clienti.

BUDGET DISPONIBILE

L’Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha portato avanti un’indagine sull’andamento degli acquisti a saldo nelle città di Roma, Milano e Napoli e, stando alle risposte date dagli intervistati, il 38,2% delle famiglie è propenso ad acquistare a saldo. Da domani quindi 4 su 10 andranno a vedere cosa offrono le vetrine allestite per le offerte. E lo faranno mettendo in conto una spesa media di 149 euro a famiglia. Si tratta di un importo invariato rispetto allo scorso anno.

OCCHIO AL CARTELLINO

Dal 1° luglio è entrato in vigore il Decreto legislativo che impone maggiore trasparenza negli sconti di fine stagione, in attuazione della direttiva europea 2019/2161 la cosiddetta Direttiva Omnibus: si tratta di nuove regole sui prezzi di vendita che devono essere rispettate sia dai negozi fisici sia dai siti di e-commerce.

FALSE OCCASIONI

«Lo scopo della normativa - spiega Federconsumatori - è smascherare e sanzionare i commercianti scorretti che, poco prima dei saldi, alzano i prezzi a tavolino, per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di sconto “fasulle” che invoglino maggiormente i malcapitati clienti». I commercianti che non si atterranno a questa nuova regola andranno incontro al rischio di una sanzione che va dai 516 ai 3.098 euro.

PROVE E CAMBI

Resta una libera scelta del negoziante far provare o meno i capi di abbigliamento e cambiare un acquisto s non presenta difetti.

