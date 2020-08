Tunisino positivo al Covid fugge dall'ospedale e va in stazione: «Voglio tornare a casa». Denunciato

Chiede le distanze per il figlio trapiantato, mamma aggredita da due turiste

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Agosto 2020, 13:22

Positivo al, è scappato dall’ospedale per tornare a casa ed è stato denunciato: ora rischia diversi anni di carcere. Protagonista della vicenda un, che era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Rovigo perché trovato appunto positivo al Covid-19.Dopo la fuga l’uomo è stato rintracciato in stazione dalla polizia dopo poco meno di un’ora: il tunisino è stato denunciato per epidemia colposa e mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il 33enne è residente a Rubano, in provincia di Padova, dove voleva tornare dopo essere andato via dall’ospedale.La sua fuga è stata agevolata dalla temporanea assenza dello staff medico nei corridoi del reparto: l’uomo era stato ricoverato dopo aver mostrato i sintomi del Covid a Rovigo dove era arrivato con un treno regionale. Portato al pronto soccorso, era stato sottoposto a tampone che era risultato positivo: ma evidentemente l’idea di restare ricoverato lontano da casa non lo trovava d’accordo. Ora però rischia una condanna a diversi anni di reclusione.