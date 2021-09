Treviso, si sente male in auto: Rosanna muore sul sedile accanto al marito

È morta sotto gli occhi del marito, colpita da un improvviso malore. È accaduto mentre la donna era in auto alla cui guida si trovava il coniuge. Inutile ogni tentativo di rianimazione per Rosanna Savi, 49 anni, che soffriva di una patologia cardiaca. La tragedia è accaduta ieri pomeriggio, poco prima delle 16, lungo la circonvallazione a Conegliano nel trevigiano. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava bene e ha subito accostato l'auto all'altezza dell'Unieuro.

Appena colta dal malore in auto il marito, che guidava in direzione del centro cittadino, ha subito accostato l'auto e prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo sul posto del Suem 118 che però, nonostante i tentativi di rianimare la donna, ha poi dovuto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche una pattuglia della polizia per tutti i rilievi di rito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 15:43

