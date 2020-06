«Questo pranzo fa schifo»: rissa colossale al ristorante tra i clienti e camerieri finisce nel sangue, 12 denunciati

Dopo aver consumato il pranzo a Chioggia sulla riviera adriatica in provincia di Venezia , la compagnia si è attardata ai tavoli continuando a bere e consumare alcol. Una donna che si trovava tra i, evidentemente alterata, ha cominciato a prendere di mira la proprietaria del locale che stava servendo ai tavoli. Il marito della cameriera si è intromesso per dividere le due donne, ma a quel punto sono entrati in scena gli uomini presenti nella compagnia ed il parapiglia è degenerato in. Sono volati. Pare siano state fatte anche allusioni sulla qualità del pasto consumato. Sono volate parole forti, insulti.I primi ad intervenire, intercettati da un pedone di passaggio, sono stati due agenti della polizia locale che si sono ritrovati di fronte una scena sconvolgente, con schizzi di sangue dappertutto e gente ferita. Sul posto quindi un’altra pattuglia della polizia locale, una volante della polizia ed una macchina dei carabinieri. Dodici persone verranno denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di rissa, mentre le due ambulanze intervenute hanno condotto alcuni malcapitati al pronto soccorso dove, tra l’altro, è pure proseguita, in parte, la rissa.. Le indagini sono affidate alla polizia locale che dovrà stabilire i veri motivi scatenanti dell’assurda zuffa.