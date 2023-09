Ricercato dalla polizia, si presenta in questura per denunciare lo smarrimento della carta d'identità: arrestato

di Redazione web

Si è presentato in questura a Caltanissetta denunciando di aver perso la sua carta d'identità, così si è rivolto allo sportello dell'ufficio relazione con il pubblico, per dare le sue generalità e formalizzare la denuncia. L'uomo, però, non sapevo di essere ricercato, ma era al corrente di essere l'autore di un furto aggravato per il quale era ricercato dagli agenti di polizia.

Arrestato e senza documento

L'uomo, 35 anni, dopo aver fornito nome e cognome, non si aspettava che i poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta, tirassero fuori le manette per arrestarlo. Il 35enne, infatti, era responsabile del reato, per il quale era stato condannato a 6 mesi di carcere, ma non si era mai presentato, quindi di fatto, un latitante.

L'agente dell'Urp dopo aver accertato l'ordine di carcerazione ha fatto scattare il provvedimento restrittivo.

