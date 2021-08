Reggio Emilia, incidente al rally dell'Appennino: morti due giovani spettatori

Due persone sono morte in un incidente durante il Rally dell'Appennino reggiano. È successo verso le 10 in località Riverzana, territorio comunale di Canossa (Reggio Emilia). Sul posto, la polizia locale Unione Val d'Enza e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo, oltre all'elisoccorso del 118. Era in corso la prima prova speciale della giornata. In seguito all'incidente la manifestazione è stata sospesa.

Roma, ragazzo di 26 anni morto in un incidente all'alba. Il pirata fugge in auto, trovato dalla polizia

Le vittime

Le due vittime sono due giovani spettatori. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di San Polo d'Enza, un'auto in gara ha perso il controllo travolgendo e uccidendo i due. Illeso l'equipaggio dell'auto, ma sotto choc per l'accaduto.

La dinamica dell'incidente

Su un tratto rettilineo, una Peugeot 208 è uscita dal circuito e, a causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, si è staccata dal suolo finendo su una vicina collinetta dove si trovava del pubblico, investendo mortalmente i due giovani. I due dell'equipaggio sono rimasti illesi. Sulla vicenda è aperta un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA