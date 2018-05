La seconda vita di Rebecca, salvata dalla malattia che cancella tutto

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO Un'gravissima, pochissimi casi in Italia e nel mondo. Una malattia che può portare alla morte.è finita in coma, poi la diagnosi e la cura grazie all'eccezionalità dei medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ed è tornata alla vita più forte di prima: «Il mioaveva cancellato tutto - racconta - Ero come una bambina, ora voglio aiutare la ricerca sulle malattie neurologiche».