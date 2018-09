I rapinatori le tagliano un orecchio e massacrano il marito: coppia per due ore seviziata in casa da 4 banditi

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È successo a Lanciano, in contrada Villa Carminello, dove una coppia di 70enni è rimasta per due ore in mano a quattro banditi armati di coltello. Gli aguzzini hanno addirittura tagliato un orecchio alla donna e massacrato di botte il marito, un medico in pensione. Insomma: scene da Arancia Meccanica. In base a una primissima ricostruzione, intorno alle 4 i malviventi - con il volto coperto - sono entrati nell’abitazione da una finestra dopo aver tagliato la recinzione. A quel punto hanno aggredito moglie e marito, legandoli e picchiandoli: forse cercavano una cassaforte che, in realtà, non c'era.Il bottino è ancora da quantificare. I rapinatori sono fuggiti a bordo di una Fiat Sedici di proprietà dell’uomo, portando via alcune carte di credito con le quali sono riusciti a fare dei prelievi prima che venissero bloccate. I padroni di casa hanno lanciato l'allarme intorno alle 6: ora si trovano in ospedale e, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della Polizia: sul posto stanno lavorando gli agenti della Squadra mobile di Chieti, del Commissariato di Lanciano e della Scientifica.