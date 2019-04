Poliziotto uccide la moglie e si ammazza, la figlioletta dà l'allarme. L'ultimo post: ​«Ti ho dedicato tutta la mia vita»

L'arma, la pistola d'ordinanza, è stata ritrovata accanto al cadavere dell'assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Ragusa. Come riporta RagusaNews, a dare l'allarme sarebbero stati i figli della coppia che si era conosciuta in Piemonte per poi trasferirsi in Sicilia.

Su Facebook, il poliziotto ha scritto prima di uccidere la moglie nel sonno e togliersi la vita:

Unin servizio alla stradale dihalae con la pistola d'ordinanza si è. È accaduto la scorsa notte nell'abitazione della coppia che aveva due figli di 6 e 7 anni. A dare l'allarme sono stati proprio i bambini della coppia, S.C. 42 anni lui e A.B. 33 lei.