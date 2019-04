«Mamma torno dentro a prendere il quaderno»: bimbo 10 anni lascia un biglietto e si lancia nel vuoto

Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc a, dove undi 10 anni èdaled è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono dopo le prime cure nel pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Dai primi accertamenti, pare che il bimbo si sia lanciato volontariamente. Avrebbe addirittura lasciato unÈ stata la madre a chiamare i soccorsi. Erano scesi insieme per andare a scuola, ma il bimbo sarebbe tornato a casa per recuperare un quaderno dimenticato e si sarebbe lanciato cadendo proprio davanti alla madre.