La madre le impedisce di uscire col fidanzatino, ragazza di 16 anni minaccia il suicidio

Ha minacciato di buttarsi dalla finestra perché la madre le aveva impedito di saltare la scuola e uscire col fidanzatino ad Ancona. La sua reazione spropositata ha terrorizzato i genitori che non hanno esitato a chiamare aiuto quando la figlia di 16 anni, urlando e piangendo disperatamente, si è barricata in camera.



Provvidenziale è stato l'intervento della polizia e di un equipaggio del 118. I soccorritori hanno adottato tutta la cautela necessaria per approcciarsi alla ragazzina e convincerla ad aprirsi con loro. A quel punto la studentessa ha desistito dal suo intento e la madre ha potuto riabbracciarla.