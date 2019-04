I topi mangiano i cavi del semaforo: incrocio in tilt e incidenti

I semafori in tilt in via Mari e via Napoli ad Ascoli Piceno? Colpa dei topi. Proprio così: sono stati loro a rosicchiare i cavi dell’impianto che regolamenta il traffico nel punto più critico di Porta Maggiore, ovvero nel duplice incrocio su via Mari e via Napoli, facendo saltare tutto e causando ingorghi, problemi di viabilità e incidenti continui.



Quel che è certo, stando alle rilevazioni dei tecnici, è che il problema non sarà risolto a breve, a parte un intervento-tampone che si cercherà di attivare per giovedì prossimo per una soluzione parziale su via Mari. Si tratterà, infatti, di aspettare fino alla fine del prossimo mese di maggio o a giugno, per arrivare a ripristinare l’impianto semaforico ormai fuori uso da diversi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA