«Non vestirti così e non frequentare amici altrimenti ti uccido», ragazza di 19 anni fa arrestare l'ex fidanzato violento

Un racconto drammatico di stalking e controllo ossessivo si è svolto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, culminando nell'arresto di un 19enne noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati ai danni della sua ex fidanzata.

La gelosia e la mancanza di accettazione della fine della relazione hanno portato il giovane a compiere atti minatori e molestie nei confronti della ragazza. Armata del suo smartwatch collegato alla centrale operativa dei Carabinieri, la vittima ha dovuto attivare il dispositivo in più occasioni per segnalare la situazione di pericolo.

Le foto con la pistola per minacciare la ex

Le indagini condotte dalla stazione di Chiaia dei carabinieri hanno rivelato un quadro agghiacciante: il giovane avrebbe costretto la sua ex a subire un controllo ossessivo sulla sua vita, vietandole di frequentare amici, di vestirsi in modo ritenuto "troppo vistoso" e addirittura imponendo restrizioni sulle sue interazioni sui social media. Dopo la fine della relazione, il 19enne avrebbe intensificato le minacce, inviando persino fotografie che lo ritraevano con una pistola in mano.

Le prove raccolte includono testimonianze della vittima e dei suoi familiari, chat compromettenti e messaggi intimidatori inviati dal giovane. La paura che questi abusi piscologici potessero trasformarsi in atti di violenza fisica ha portato la vittima a dotarsi del dispositivo "Mobile Angel", attivato più volte durante gli episodi di stalking.

Che cos'è il "Mobile Angel"

Il Mobile Angel è il device smart watch indossabile e collegato al telefono cellulare su cui è installata un'applicazione dedicata in grado di attivare una richiesta di intervento ai carabinieri, per la protezione delle donne in pericolo.

Le donne che vivono una situazione di grave pericolo in quanto vittime di violenza, molestie o stalking, sono in grado di attivare tramite lo smart watch la centrale operativa dei carabinieri. Questi possono intervenire tempestivamente in caso di bisogno perché il device è anche dotato di geolocalizzatore.

