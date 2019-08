Si mette in ginocchio... proposta di matrimonio in piazza San Marco

VENEZIA - Sono tornati alle radici di lui per scrivere il loro futuro. Kyll Aston, giovane dipendente di Google il cui nonno era di San Stino di Livenza nel Veneziano, è arrivato direttamente a Venezia per dichiararsi ufficialmente alla collega Gabby Bricker. Nipote di Gino Sandrin, sanstinese emigrato in Australia per trovare un domani, Kyll è ritornato alle sue origini per scrivere il suo futuro. Così oggi, nell'unicità di Venezia, ha scelto in piazza San Marco per inginocchiarsi e chiedere a Gabby di sposarlo. Inevitabilmente emozionata, Gabby ha acconsentito. I due si sposeranno non appena saranno completati i preparativi e naturalmente avvisato i famigliari. Anche in questo caso le origini di Kyll lo hanno spinto all'originalità, tanto da avvisare amici e parenti attraverso questo articolo sul Gazzettino. Non resta che attendere la data per dichiararsi l'eterno amore. Martedì 20 Agosto 2019, 17:21

