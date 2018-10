Rimproverato in classe: ragazzino di 13 anni prende a pugni il prof delle medie

Ha rifilato una serie di pugni in faccia al suo professore, il tutto per un rimprovero. L'episodio è accaduto in una scuola media di Treviglio, in provincia di Bergamo. A riportarlo "Il giornale di Treviglio". Un ragazzino di 13 anni, studente di seconda media alla scuola Cameroni, è stato più volte ripreso dal suo insegnante di educazione artistica perché avrebbe disturbato in più occasioni la lezione.



All'ennesimo rimprovero il professore si è avvicinato allo studente. Il ragazzino avrebbe colpito l'insegnante con schiaffi e perfino un pugno al volto. L'aggressione davanti agli altri compagni di classe spaventati.



Per l'alunno è scattato subito un provvedimento disciplinare: la sospensione dalle lezioni per tre settimane. L'insegnante picchiato si è fatto medicare al pronto soccorso ed è rimasto per qualche giorno a casa, sotto choc per l'accaduto.

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..