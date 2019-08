Prende il reddito di cittadinanza, ma arrotonda facendo il pusher: arrestato e denunciato

Terremoto in provincia di Parma: magnitudo 3.9, la scossa avvertita chiaramente dalla popolazione​

Martedì 13 Agosto 2019, 18:07

Ufficialmente, per lo Stato, era un disoccupato in cerca per lavoro e aveva quindi i requisiti per ricevere il. Mentre usufruiva del sussidio introdotto dal M5S, però, undella provincia di Chieti aveva trovato un altro modo per arrotondare: lodi sostanzeF.M., queste le iniziali dell'uomo, è stato sorpreso dai carabinieri mentre trasportava droga a bordo dell'auto di un conoscente, per le strade di, nota località balneare teatina. I militari si erano avvicinati all'auto guidata dal 52enne R.M. e hanno notato il 53enne che stavo cercando di gettare fuori dall'abitacolo un quantitativo dipari a circa. L'uomo, che era già stato sorpreso un mese fa con una quantità di hashish decisamente più ridotta, è stato arrestato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il conoscente che guidava l'auto, invece, è stato denunciato a piede libero.L'episodio risale alla serata di sabato scorso, quando i due uomini avevano trovato, sulla loro strada, un posto di blocco dei carabinieri. Dopo il fermo, in casa del 53enne che beneficiava delsono stati trovati un bilancino di precisione e 600 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti i proventi dell'attività di spaccio. Con la denuncia scatterà in automatico anche la revoca del reddito di cittadinanza.