Pozzolo, il testimone: lo sparo 20 secondi dopo che ha estratto l'arma

Meno di 20 secondi sono passati da quando la pistola è comparsa tra le mani del deputato Emanuele Pozzolo e il momento in cui l'arma ha fatto fuoco ferendo un elettricista 31enne, Dino Campana, che si trovava nei paraggi. È quanto ha riferito all'Ansa uno dei partecipanti alla festa di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza (Biella). L'uomo ha anche parlato con i carabinieri. Finora le testimonianze raccolte dagli inquirenti avvalorano la tesi in base alla quale il proiettile è stato esploso accidentalmente mentre la pistola era in mano al parlamentare. Resta da ricostruire cosa è accaduto nei secondi precedenti.

«Non abbiamo nemmeno avuto il tempo - ha dichiarato il testimone - di chiedere a Pozzolo cosa stesse facendo e magari di riporre l'arma , dal momento che alla festa c'erano anche dei bambini».

Il sottosegretario Andrea Delmastro è arrivato oggi al Palazzo di giustizia di Biella, dove è atteso per testimoniare nell'ambito dell'inchiesta su quanto accaduto la notte di capodanno a Rosazza. Delmastro è entrato nell'edificio in auto da un passo carraio laterale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 15:44

