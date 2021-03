Potenza, a Laurenzana case in vendita a un euro e senza cauzione: l'iniziativa contro lo spopolamento finisce sulla Cnn

Case in vendita a un euro e senza deposito: è l'iniziativa di Laurenzana, un piccolo comune in provincia di Potenza che mira ad attirare potenziali residenti adottando una strategia ormai consolidata nei piccoli centri, ma con qualche novità. Il caso è finito anche sulla stampa internazionale e sulla Cnn. «Vogliamo aiutare i nuovi arrivati ad acquistare la casa dei loro sogni senza rendere loro difficile seguire procedure noiose e requisiti rigorosi», ha detto il sindaco all'emittente televisiva americana.

Sono ormai diversi i paesi italiani che hanno scelto di svendere gli immobili per combattere lo spopolamento. A Laurenzana, centro lucano con 1.700 abitanti, si può acquistare a un euro e senza cauzione. «Non chiediamo alcuna garanzia di deposito, contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma monitoreremo costantemente i lavori in corso e lo stato della ristrutturazione», ha spiegato alla Cnn il sindaco Michele Ungaro.

Occorrono in ogni caso particolari requisiti: gli acquirenti devono accettare di completare i lavori di ristrutturazione entro un limite di tempo prefissato. I lavori, infatti, devono iniziare non più di tre mesi dopo l'acquisto e devono essere ultimati entro tre anni.

"Per accelerare i tempi sarebbero meglio se gli acquirenti interessati si mettessero subito in contatto con una bozza di piano di ciò che intendono fare con la loro nuova proprietà e quanti soldi intendono investire nel restyling", ha detto il primo cittadino. "A volte può essere difficile navigare attraverso la regolamentazione, soprattutto se sei straniero. Vogliamo che questa avventura sia un piacere, non un peso", ha aggiunto Ungaro.

