Video porno nei totem informativi del Comune, imbarazzo in città: le immagini coperte con dei teli

porno nei totem informativi di. È successo ieri in tarda serata quando i due dispositivi touch screen posizionati nella cittadina del Tigullio hanno cominciato a trasmettere immagini hard. L'anomalia ha fatto velocemente il giro della città e altrettanto velocemente i due schermi sono stati oscurati. Sull'episodio indagano i carabinieri. L'amministrazione comunale, in una nota, comunica che «è stata contattata la ditta proprietaria e gestore dei dispositivi sollecitando urgentemente un intervento affinché non si ripetano più situazioni del genere».