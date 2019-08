Investe papà con passeggino e poi fugge. Il pirata è un 94enne: «Non mi sono accorto»

Dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso, l'automobilista di 94 anni, P. F. che nella serata di ieri, attorno alle 21, stava transitando a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, paese dove abita, alla guida della propria auto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Schio, l'anziano ha investito sulle strisce pedonali un uomo, che stava portando il proprio figlio di 2 anni nel passeggino, senza fermarsi per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. Papà e bambino, presi di striscio dall’autovettura, sono state trasportati in ambulanza all'ospedale di Santorso e refertate rispettivamente con prognosi 7 e 3 giorni per escoriazioni e contusioni.



La pattuglia dell'aliquota radiomobile, intervenuta immediatamente sul luogo, ha ascoltato le testimonianze della

persona coinvolta e di alcuni passanti, riuscendo a risalire alla targa del veicolo. Una volta rintracciato il 94enne ha confermato di essere stato lui alla guida dello stesso ma di non essersi minimamente

accorto di quanto accaduto. A quel punto i militari, visto quando rilevato dalle testimonianze

raccolte, hanno provveduto a denunciare il soggetto per omissione di soccorso, pur credendo nella buona fede dell'anziano. Mercoledì 7 Agosto 2019, 10:45

