Picchia la moglie e costringe i figli all'elemosina: denunciato un 35enne

Arrestato un uomo di 35 anni a Palagonia (Catania) perché picchiava la moglie 32enne, madre dei suoi cinque figli minorenni, costringendola a subire violenza psico-fisiche. Per avere soldi e comprarsi la droga, la costringeva ad chiedere denaro a estranei, arrivando anche a dirle di doversi prostituire. Inoltre, avrebbe costretto i figli ad elemosinare per strada.

Le continue violenze, tra cui l'averle sottratto e rotto il cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto, hanno convinto la donna a denunciare il marito, soprattutto per proteggere i propri figli. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltagirone per violenza e minaccia, maltrattamenti in famiglia, furto con strappo e lesioni personali aggravate.

Come si legge su CataniaToday, l’uomo era un consumatore abituale di sostanze stupefacenti e, pur di ottenere il denaro utile ad acquistare la droga, costringeva anche a chiedere in prestito del denaro. E se per caso la donna tornava a mani vuote, lui la minacciava dicendole: «Ti taglio la gola» oppure la insultava: «Sei una prostituta». Quando la donna tentatava di sottrarsi a tali umiliazioni, fuggendo via da casa, lui l’afferrava per i capelli per poi colpirla con calci e pugni.

