Napoli, Fiat Punto si schianta contro il palo della luce: Irene Raimo morta a 18 anni, ferite le amiche

Incidente stradale fatale per la giovane Irene Raimo, 18 anni appena compiuti, di Napoli, coinvolta nello schianto della notte fra il 2 e il 3 settembre. La Fiat Punto su cui era a bordo si è schiantata contro un palo della luce: lei è deceduta, mentre la conducente e le due passeggere dei sedili posteriori sono salve. Erano tutte amiche.

L' incidente è avvenuto a Caivano (Napoli); l’automobile in cui viaggiava con le amiche si è schiantata contro un palo della luce in via Sant’Arcangelo. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dinamica dell’accaduto e capire come mai la conducente possa aver perso il controllo dell’auto. I carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, stanno conducendo le indagini anche attraverso eventuali testimoni.

Irene Raimo abitava nel Parco verde aveva e compiuto 18 anni pochi mesi fa; di recente aveva cominciato a lavorare in un bar. L'intero quartiere ora è sotto choc per la morte di questa giovanissima ragazza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 16:43

