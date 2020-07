Nell'annuncio della casa in affitto si vedono le piante di cannabis: signora di 74 anni finisce nei guai

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 19:21

Le foto della suahanno messo nei guai, denunciata dopo aver pubblicato un annuncio che mostrava lesul balcone. «Mi serviva per alleviare i dolori del cane malato», ha dichiarato la donna per giustificarsi senza specificare, tuttavia, che l'animale era morto da mesi. Ad accorgersene è stato un agente dellaappena entrato in servizio nel capoluogo ligure che stava cercando una sistemazione.Il poliziotto ha notato le piante tra i vari annunci e ha chiesto di visitare l'appartamento per verificare la violazione della legge con i suoi occhi. La proprietaria, di 74 anni, è stata denunciata e ha ammesso di coltivare la droga per uso personale. Per la signora potrebbe arrivare una pesante multa.Nell'abitazione c'era anche una stanza attrezzata a serra con 32 lampade, dei ventilatori, una mazza da baseball e un pugnale con una lama di 11 centimetri. La presenza dell'arma ha aggravato la posizione della signora, la quale ha sottolineato che appartenevano al precedente inquilino.