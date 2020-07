Bimbo di un anno precipita dal balcone e muore. La mamma: «E' caduto dal letto»

Nulla da fare per bimbo di un anno e mezzo caduto da un balcone a Carpi (Modena). È m orto nella notte all'Ospedale Maggiore di Bologna il piccolo che domenica sera è precipitato dal b alcone di casa. Viveva con la famiglia di origine pakistana in uno stabile in via Lago di Bolsena ed è caduto dal primo piano, da circa due metri.

L'indagine

Sta indagando la Polizia che, con il coordinamento della Procura, sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica di quanto è successo e verificherà anche i racconti dati dalla madre del bambino.



Al momento si sta procedendo per omicidio colposo ed è stata disposta l'autopsia sul corpo del piccolo. Dopo l'accaduto, la madre, in un primo tempo, aveva riferito agli agenti che il figlio era caduto dal letto mentre lei era in bagno. Successivamente, la donna ha cambiato versione raccontando che il bambino era caduto dal balcone della loro abitazione.



A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, nonostante l'intervento immediato del 118 le condizioni del piccolo sono apparse fin da subito molto gravi.

