Auto a folle velocità contro una pianta: morti due giovani cugini, intrappolati tra le fiamme

Due giovani cugini di 25 e 26 anni hanno perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto a. I due, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di unalungo una via residenziale. Dopo l'impatto la vettura si è incendiata e la coppia è morta all'interno tra le fiamme. Le vittime sono Metodiy Vitanov, di 26 anni, e Mariya Vitanova di 25, entrambi macedoni. la ragazza si trovava a Piacenza per far visita alla famiglia.