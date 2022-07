Patrick Zaki si taglia i capelli (dopo tre anni): «Voglio donarli per chi ha bisogno»

Patrick Zaki dà un taglio al passato e alla folta chioma che nei 22 mesi di detenzione in Egitto lo aveva reso irriconoscibile. Sette mesi dopo la sua scarcerazione, il ragazzo ha deciso di tagliarsi i capelli che da tempo teneva legati in un codino e di donarli a chi ne avrà più bisogno.

Leggi anche > Patrick Zaki in apertura del Wired Next Fest «Sono grato di far parte della grande famiglia italiana»

Patrick Zaki si taglia i capelli dopo tre anni e mezzo e li dona: «Qualcuno che ne trarrà beneficio»

«Il mio ultimo taglio di capelli era stato nel 2020 prima di tornare in Egitto. Alla fine ho fatto il passo di tagliarli per la prima volta dopo tre anni» ha scritto lo studente dell'Università di Bologna, accanto a una foto che lo ritrae sorridente con un nuovo look, mentre tiene tra le mani le lunghe ciocche scure.

«Sono pronto a donarli a qualcuno che ne trarrà beneficio» aggiunge nel post pubblicato sui profili social, esplicitando le sue intenzioni e chiedendo aiuto ai suoi follower per trovare un'organizzazione benefica che possa accettare «la sua umile donazione».

Un gesto generoso ed eclatante, che potrebbe anticipare cambiamenti importanti nella sua vita. Il segno di un nuovo inizio nell'ateneo italiano dove lo scorso settembre i suoi compagni di master, in sede di discussione di tesi, gli avevano dedicato il prestigioso traguardo, portando in aula decine di sue sagome in cartone, incoronate di alloro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA