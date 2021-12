Patrick Zaki a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio: «Ancora non ci credo, sogno di vivere a Bologna»

Patrick Zaki interviene a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio in collegamento dall'Egitto. Lo studente egiziano è stato appena scarcerato dopo 22 mesi di detenzione e ha accettato l'invinto della trasmissione in onda su Rai Tre. «Adesso sto bene e devo ringraziare da zero tutti, mi sembra di essere in un sogno e sono onorato di essere qui. Grazie a quello che il vostro programma e voi tutti avete fatto per me», ha detto lo studente.

Patrick Zaki a Che tempo che fa

Raccontando cosa ha provato dopo la scarcerazione ha detto: «Quando mi hanno tolto le manette ero confusissimo, quando siamo saliti in macchina ho chiesto 'ma davvero mi hanno lasciato libero?'. Credo che debba chiedere ai miei legali prima di poter venire. Poiché l'udienza non è stata tenuta sarebbe meglio non lasciare il Paese. Voglio essere a Bologna presto...». Sulla prigionia e i momenti peggiori ha dichiarato: «Sono stato tagliato fuori da tutto, il momento terribile è stato al controllo passaporti, ero spaventato. Spero che non capiti a nessuno un momento come questo. Io credevo alla mia innocenza, la cosa che mi ha permesso di andare avanti è che ogni cosa che mi è successa l'ho girata a mio favore. Tutti i miei bolognesi mi hanno aiutato... Mi sono mancati la mia famiglia, il cibo, i libri. Appena arrivato a casa mi sono fatto la doccia con l'acqua calda. Sono davvero grato», le parole di Patrick Zaki.

Patrick Zaki a Che tempo che fa

«Essere parte di questa comunità che mi vuole bene - ha aggiunto - mi ha fatto pensare di voler tornare molto presto in Italia. Continuo a pensare al mio futuro, vorrei completare i miei studi. Sono un grande tifoso e voglio andare allo stadio il prima possibile. Il mio futuro prossimo è a Bologna, devo prendere il master. Forse vivrò lì, voglio sentire quel calore che la gente mi ha riservato». E sull'udienza del primo febbraio: «Non so cosa accadrà, tengo le dita incrociate, non faccio altro che pensare di ritornare a Bologna». Patrick è stato scarcerato, ma non assolto.

Patrick Zaki a Che tempo che fa, l'annuncio

«Siamo davvero emozionati di poter annunciare che Patrick Zaki questa sera sarà a Che tempo che fa». Così Fabio Fazio aveva annunciato su Twitter la presenza di Patrick Zaki in collegamento con 'Che tempo che fa'. Annuncio ripetuto nel corso del telegiornale della terza rete.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 22:09

