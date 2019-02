Patente ritirata a chi parla al cellulare: è la principale causa di incidenti stradali

Patente ritirata a chi usa il cellulare alla guida: questa la novità nel nuovo Codice della Strada.

La principale causa degli incidenti stradali «è la distrazione e l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo».



Lo ha detto Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. Oggi la sospensione della patente c'è solo in caso di recidiva e «ciò si è mostrato poco efficace in termini di deterrenza». Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA