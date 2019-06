Papa Francesco, l'appello ai giovani: «Siate fecondi, non zitelloni»

Vietato lasciare i cani chiusi sui balconi, il Comune approva le multe fino a 500 euro​

Domenica 9 Giugno 2019, 14:42

Un appello social ai giovani, quello diai, in occasione dei 25 anni della comunità Nuovi Orizzonti. Il pontefice ha affrontato tante tematiche riguardo alla fede e alla giovane età, invitando le generazioni più giovani alla fecondità: «Non siate».«Cari ragazzi e ragazze, nel vostro anniversario vorrei essere presente fra voi. I venticinque anni di vita di un’istituzione esigono da noi memoria e promessa. Ricordate il bene che Dio ha fatto nell’istituzione e anche quello che Dio ha fatto nelle vostre vite. Non bisogna perdere mai la memoria. Nella memoria incontrerete Dio» - spieganel suo appello ai- «Dovete guardare al futuro, la vita non finisce qui. Nessuno di voi è nato per essere 'zitellone' o 'zitellona' in senso spirituale. Forse tanti di voi non vi sposerete, ma dovrete essere fecondi, e dare questa vostra gioia come fecondità agli altri. Memoria e speranza di fecondità».