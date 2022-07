Papa Francesco: «Se rinunciassi resterei vescovo emerito di Roma. Vorrei trovare una chiesa dove poter confessare»

Papa Francesco nega di volersi dimettere, ma continua a ripetere che «la porta è aperta» dopo la rinuncia di Benedetto XVI. E risponde «sicuramente no» quando gli si chiede se vivrebbe in Vaticano come Papa in pensione o se tornerebbe in Argentina, e replica invece «forse» al suggerimento che potrebbe stabilirsi in Laterano

Nell'intervista a TelevisaUnivision, Papa Francesco spiega che non vivrebbe in Vaticano né tornerebbe nella natia Argentina se e quando mai si ritirasse. Vorrebbe invece trovare una chiesa a Roma dove poter continuare a confessare. «Sono il vescovo di Roma, in questo caso il vescovo emerito di Roma», afferma.

Papa Francesco mette in guardia sul rischio che il mondo stia precipitando verso una terza guerra mondiale e afferma che «guerre selvagge di distruzione» come quella che affligge l'Ucraina sono vissute da anni. «Da anni viviamo la terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli, con guerre ovunque», anche se la guerra in Ucraina «ci tocca più da vicino», dice Francesco in un'intervista di due ore in spagnolo alle giornaliste messicane Mara Antonieta Collins e Valentina Alazraki sul canale streaming ViX di «Noticias Univision 24/7».

L'85/enne Pontefice fa riferimento al dramma in Yemen e in Siria, alle vite troncate di 30.000 soldati, ragazzi morti nello sbarco sulle spiagge della Normandia, ai conflitti armati «che ci vengono imposti», che mostrano che «Abbiamo perso coscienza della guerra». E «l'umanità continua a fabbricare armi», lamenta, aggiungendo con fermezza che la guerra «riduce in schiavitù», disumanizza, e che, secondo il Catechismo cattolico, «l'uso e il possesso di armi nucleari è immorale e non si può giocare con la morte a mano».

Riguardo all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Francesco spiega che preferisce parlare delle vittime piuttosto che dei carnefici, «del Paese che viene attaccato» e delle «cose ;;selvagge che leggiamo e che sappiamo già chi le fa». Si mostra favorevole a «lasciare la porta aperta alla coscienza della persona» e sorride quando gli chiedono commenti sul fatto che lo si accusa di essere «filorusso»: «Rido. La capacità delle persone di esprimere la propria opinione non ha limiti» e «molte delle opinioni sono costruite sull'onda dell'ultimo Twitter», dichiara.

