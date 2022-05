Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2022 Cori per Papa Francesco e il suo ginocchio dolorante da parte dei fedeli radunatisi per la preghiera per la pace in Ucraina a Santa Maria Maggiore all'uscita del Pontefice. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA