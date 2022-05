Coniugi romani trovati morti a Forlì: «Forse doppio suicidio». La loro casa era un bunker per l'Apocalisse

Due coniugi romani, Paolo Neri di 67 anni e Stefania Platania di 65, ex dipendenti del Senato in pensione, sono stati trovati morti nella loro casa nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Entrambi sono stati uccisi da colpi di pistola: potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, ma anche di un doppio suicidio: sulla dinamica stanno indagando i carabinieri.

I cadaveri di Paolo e Stefania, l'uomo originario di Marino, in provincia di Roma, la donna della Capitale, sono stati trovati ieri sera in viale dei Pini dai vigili del fuoco: sono stati i figli della coppia ad allertare i carabinieri perché non riuscivano a contattare i genitori da qualche giorno. I carabinieri della compagnia di Mendola hanno trovato anche un biglietto lasciato dalla coppia: la casa dei coniugi morti è nei pressi della cittadella Sportilia, sede di ritiri di squadre di tutti gli sport.

«​ La loro casa era un bunker per l'Apocalisse »

«Erano dei 'Ramthà, di quel gruppo lì», una decina di anni fa «si pensava alla fine del mondo, tutti si erano fatti casa col bunker», è la testimonianza raccolta da TgR Emilia-Romagna da alcune vicine dei due coniugi trovati morti. A Spinello, riferiscono, i due pensionati avrebbero comprato casa una decina di anni fa, come diversi altri seguaci 'Ramtha', comunità secondo la quale il borgo di Spinello sopravviverebbe a una eventuale fine del mondo. Una teoria circolata soprattutto nel 2012 sulla scia della fantomatica profezia di apocalisse dei Maya.

