Schianto tra due ultraleggeri, due morti e un ferito grave. Stavano andando da Foggia a Lecce

Tragedia nei cieli di Trani, dove due ultraleggeri sono venuti a contatto e uno di questi si è schiantato a terra. Il bilancio dell'incidente aereo è di due morti e un ferito grave.

Incidente tra ultraleggeri, la dinamica

Uno dei due ultraleggeri, dopo il contatto in volo, si è schiantato a terra tra le campagne: i due occupanti sono morti sul colpo. L'altro, invece, è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza su uno sterrato nei pressi dei caselli autostradali tra Trani e Corato. Il pilota di quest'ultimo velivolo è stato soccorso e portato in ospedale, in codice rosso, ma sarebbe fuori pericolo. Sul posto personale del 118 e agenti della polizia.

Incidente tra ultraleggeri, stavano andando da Foggia a Lecce

L'ultraleggero sul quale viaggiavano le due persone decedute è precipitato in contrada Casalicchio, l'altro, invece, è atterrato su un terreno incolto nei pressi di via Vecchia Barletta, non molto distante dal primo velivolo. Entrambi erano partiti dall'aviosuperficie del Gargano che si trova in contrada Macerone, a San Giovanni Rotondo (Foggia), ed erano diretti a Lecce.

