19 luglio 1992 - Paolo #Borsellino, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina #StoriadItalia pic.twitter.com/NkkIIod8YR — Camera dei deputati (@Montecitorio) July 19, 2018

Ogni Paese ha i propri eroi. E la mafia fa schifo. #Borsellino pic.twitter.com/1CD2Wk4iDY — Giorgio Silli (@IlSilliDiPrato) July 19, 2018

Gli #eroi vanno sempre ricordati: in quella via palermitana perse la vita un grande uomo e la sua coraggiosa scorta, ma si destò dal torpore un sentimento nazionale preziosissimo. La #mafia non deve averla vinta! #Borsellino #19luglio1992 #19luglio #Palermo #viaDAmelio #Italia pic.twitter.com/PNVidLa5mJ — Andrea Mari (@AndrewMari1988) July 19, 2018

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola», Paolo Borsellino 19 Luglio 1992. Lanella chiesa di San Francesco Saverio nel quartiere Albergheria aha aperto la lunga giornata di iniziative in ricordo del giudicenellainsieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie CosinaIn chiesa le due figlie del magistrato assassinato da Cosa nostra, Lucia e Fiammetta, alla presenza, tra gli altri, del prefetto, Antonella De Miro, e del sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani. «Un momento di preghiera e di condivisione» spiega la famiglia Borsellino.A celebrare la messa don Cosimo Scordato, parroco di frontiera da sempre in prima linea nella difesa degli ultimi.«Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage». Ha affermato il presidente