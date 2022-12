Palù (Aifa): «Covid meno letale dell'influenza, non è più neppure un'endemia»

Il Covid non fa più paura. A quasi tre anni dallo scoppio della pandemia, la malattia respiratoria partita da Wuhan è ormai stata derubriacata a virus stagionale. Il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, è stato chiaro: «Non è neppure un’endemia. La sua letalità su stima globale è ora dello 0,045% rispetto all’1-2% di quando ha esordito nel nostro Paese. Quindi meno letale dell’influenza che questa settimana, assieme ad altre infezioni respiratorie, ha un’incidenza 5 volte superiore al Covid-19», ha detto a Il Corriere della Sera. «Nessuna nuova variante è all’orizzonte e Omicron è stabilmente duratura da oltre un anno», ha aggiunto.

«Non ce ne libereremo mai»

Palù ha comunque avvertito sull'importanza di vaccini e prevenzione: «Del Covid non ce ne libereremo mai. Continuerà ad essere presente con picchi nella stagione invernale assieme agli altri virus respiratori. La vaccinazione? Continua ad essere fondamentale per proteggere le categorie a rischio, se non ci fosse stata non saremmo qui a parlarne. È dimostrato che il vaccino se non difende in modo completo dall’infezione, è uno scudo all’80-90% contro la malattia grave». Sull'uso delle mascherine: «Sì certamente in luoghi affollati, mezzi pubblici, ambienti di ricovero e cura. Non solo per esigenze di sanità pubblica, ma soprattutto per assolvere a un dovere sociale e etico. Proteggere i più deboli».

Sul perché l'influenza è tornata così forte dopo due anni ha detto: «È una questione di interferenza. Il Sars Cov 2 e i ceppi influenzali hanno in comune l’acido sialico come sito di primo attacco alla cellula. Quando il Sars Cov 2 circolava molto, ha avuto la meglio e ha tolto spazio ai concorrenti. Inoltre, ci siamo a lungo protetti con lockdown e mascherine. I bambini sotto i cinque anni stanno sperimentando l’influenza per la prima volta».

