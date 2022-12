Simona Ventura, reduce dall'influenza australiana, attaccata dai no vax: «Venduta»

di Redazione web

Simona Ventura reduce dall'influenza australiana si è mostrata con il volto ancora un po' provato sui social. Dopo giorni di assenza da Instagram la conduttrice è tornata spiegando le motivazioni che l'hanno spinta a questo silenzio, ovvero questioni di salute.

Leggi anche > Antonino Spinalbese conferma la sua uscita dal GF Vip: il motivo indigna il web

Leggi anche > Chiara Ferragni, la sorella Francesca aggredita sui social: «Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto?»

«Riemergo dopo 3 giorni, messa ko dalla celeberrima (e famigerata) influenza ‘australiana'». La Ventura ammette che è stata dura, in modo ironico dice «Na bella botta». Tornata piano piano in forze, in attesa di un completo recupero però non manca di ricordare ai suoi followers l'importanza di vaccinarsi, per tutelare se stessi e le persone più fragili che si hanno accanto.

«Se riuscite fate il vaccino influenzale», conclude nel post a cui seguono una serie di commenti che si dividono tra chi le augura una pronta ripresa e chi invece inveisce contro di lei da no vax: "Ma quando mai. Fateveli tutti voi anche i nostri, Ve li doniamo tutti", "No neanche morta non mi fregano più", "Ma basta consigliare i vaccini! Piuttosto consiglia una vita sana, una giusta alimentazione ed il rafforzamento del sistema immunitario", e ancora "Ancora??? Venduta ai vaccini..ma piantatela".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA