Palermo, neonata risulta positiva al coronavirus e la madre l'abbandona in ospedale

La figlia neonata ha il covid e la madre l'abbandona in ospedale. Una donna di Palermo ha portato la sua bambina al Pronto soccorso per il tampone sul Covid. L'esito è risultato essere positivo e, come da prassi, la donna è stata allontanata ma non è mai più tornata.

Leggi anche > Coprifuoco in Lombardia, Gori: «Arriverà, spero che Fontana non ceda a Salvini e mantenga la sua posizione»

Quando i medici hanno provato a rintracciarla è risultata irreperibile, per giorni il personale ospedaliero ha provato a contattarla senza però avere mai risposta, così la direzione sanitaria ha avvisato la polizia e ha avvisato del possibile abbandono della minore. A quel punto sono scattate le indagini e le autorità hanno iniziato a visionare le telecamere di sicurezza per cercare di identificare la donna che è stata poi rintracciata.

Allo stato attuale nell'ospedale di Palermo sono 25 i bambini ricoverati, solo 4 di loro hanno delle complicazioni, gli altri hanno invece un quadro abbastanza positivo. La neonata abbandonata dalla mamma è quella che sembra essere in condizioni migliori rispetto a tutti gli altri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA