Il marito di Piera conosceva l'amante della moglie: «Lo ha minacciato, lei temeva per i suoi figli»

Salvatore Baglione, il marito di Piera Napoli, conosceva l'amante della moglie. La donna, uccisa da Baglione nel bagno della loro abitazione di Palermo con 10 coltellate, avrebbe provato a rifarsi una vita ma il marito non lo ha mai accettato e la gelosia lo ha spinto al folle gesto.

Leggi anche > Palermo, Piera uccisa dal marito in casa: «Aveva chiamato la polizia un mese prima della sua morte ma non lo aveva denunciato»

Baglione ha confessato subito l'omicidio dopo aver chiamato le forze dell'ordine. Piera gli aveva detto che non aveva più intenzione di stare con lui, aveva provato a mandarlo via di casa ma non c'era riuscita, aveva tentato di denunciarlo, ma non è andata oltre probabilmente per paura delle conseguenze. La cantante neomelodica aveva scelto di restare in casa per il bene dei figli, pur non amando più il marito e pare avesse iniziato una relazione con un altro uomo. Il marito era venuto a conoscenza della storia con il suo amante e proprio il desiderio di rifarsi una nuova vita da parte di Piera sarebbe stato il motivo della violenta discussione culminata con l'omicidio.

Piera era arrivata ad avere paura di Salvatore, lui la seguiva ovunque e alla sorella la 30enne aveva confidato che Salvatore si era conficcato un coltello in pancia per dimostrarle che la amava. Baglione sapeva del rapporto di Piera con l'altro uomo, era arrivato ad intimorire e a minacciare anche lui, come ha ammesso l'amante stesso alle autorità che lo hanno interrogato. Il nuovo compagno della Napoli ha confermato che la donna era spaventata dall'idea che il marito potesse fare del male a lei e ai figli. Secondo gli inquirenti potrebbe essere stata prorpio la scoperta della relazione extraconiugale a spingere Salvatore a programmare il delitto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA