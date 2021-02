Piera uccisa dal marito in casa: «Aveva chiamato la polizia un mese prima della sua morte»

Piera Napoli aveva chiesto aiuto alla polizia appena un mese prima di essere uccisa dal marito. La cantante neomelodica di Palermo assassinata con dieci coltellate dal marito Salvatore Baglione, aveva chiesto aiuto alla polizia per le violenze subite dal marito ma alla fine avrebbe scelto di non sporgere denuncia, probabilmente per tutelare la famiglia e i suoi bambini.

A raccontarlo è una vicina di casa della coppia a La Repubblica. Piera sarebbe stata pronta a denunciare il marito, ma alla fine qualcosa l'ha fermata. Pare che l'uomo non volesse allontanarsi dalla casa e questo avrebbe reso il clima familiare molto pesante. Lei aveva anche provato a cacciarlo ma lui era tornato e la donna aveva confessato a una persona a lei vicina di avere paura che Salvatore potesse ucciderla.

«Amava i suoi figli più di ogni altra cosa al mondo – scrivono gli amici su Facebook – ed era disposta a vivere con un marito che non amava più pur di non privarli della presenza quotidiana della figura paterna». Forse Piera sperava in periodi migliori, voleva far calmare le acque per agire legalmente, ma non ha avuto il tempo per farlo ed è stata uccisa prima. Anche il padre della donna conferma la versione dei fatti, tra i due le cose non andavano da tempo e la cantante sarebbe rimasta in casa solo per amore dei figli.

La sera del delitto Salvatore avrebbe litigato con la moglie, poi in bagno le ha inferto 10 coltellate e l'ha uccisa mentre i figli erano in casa con loro. Il marito ha poi provato a pulire le tracce, ha aspettato qualche ora fino poi a convincersi ad andare alla Polizia dove ha confessato quello che aveva fatto. Il 37enne ha spiegato di aver agito per gelosia, era convinto che la moglie lo tradisse e non accettava l'idea che lei non lo amasse più e volesse separarsi.

