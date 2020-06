Parcheggia la Porsche sotto i portici, si giustifica così: «Pioveva». Poi evita la multa

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto che ha fatto il giro dei social, quella delladi un imprenditore che domenica pomeriggio ha pensato bene dila lussuosa ed esclusiva vettura sotto idel centro della propria città, nel bel mezzo di negozi e tavolini dei bar. Nonostante l'indignazione suscitata da un simile parcheggio, l'uomo, un 66enne, è stato redarguito dai vigili urbani ma è riuscito a evitare la multa.Siamo a, nei pressi di Largo Europa. Intorno alle 15.30, una, di colore giallo, viene parcheggiata direttamente sotto i, davanti a negozi e locali (e soprattutto davanti ai passanti increduli). Qualcuno inizia a fare le foto, altri chiamano i vigili urbani, ma in attesa della polizia locale il proprietario arriva e inizia a spostarla.Come riporta Il Mattino di Padova, il proprietario dell'auto è l'imprenditore, che l'aveva posteggiata sotto i portici prima di recarsi al bar. «L'ho lasciata lì perché stava piovendo e la cappotta si era incastrata, non volevo che si bagnasse. Per la mia giallina, questo e altro: ce l'ho dal 1994, è l'unica al mondo di quel colore, per me è come una figlia» - si è giustificato l'uomo - «Ho spiegato la stessa cosa ai vigili, non mi hanno multato ma hanno chiamato la mia auto "bussolotto". Avrei preferito di gran lunga che avessero dato del vecchio a me. Ci tengo a spiegare ai padovani che non volevo essere arrogante, è stata una decisione improvvisa per cause di forza maggiore».